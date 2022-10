Uccise a coltellate l’amante incinta, in appello cancellato l’ergastolo: “Fu delitto d’impeto”



Per i giudici di appello non ci fu premeditazione e crudeltà, come aveva detto invece la Corte di assise in primo grado che condannò Antonino Borgia all’ergastolo per l’omicidio di Ana Maria Lacramioara Di Piazza. Secondo i giudici l’imputato agì senza avere preordinato l’esecuzione.

Continua a leggere



Per i giudici di appello non ci fu premeditazione e crudeltà, come aveva detto invece la Corte di assise in primo grado che condannò Antonino Borgia all’ergastolo per l’omicidio di Ana Maria Lacramioara Di Piazza. Secondo i giudici l’imputato agì senza avere preordinato l’esecuzione.

Continua a leggere

Continua a leggere