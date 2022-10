“Una zanzara mi ha messo fuori combattimento”, morto di West Nile il pittore Momò Calascibetta



L’annuncio della morte è stato dato dai familiari in un lungo post sulla pagina Facebook dell’artista attribuendo il messaggio allo stesso Calascibetta. È il primo decesso in Sicilia per Febbre del Nilo Occidentale.

