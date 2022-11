Adottata quando aveva sei mesi: Elisa ritrova la madre dopo sessant’anni



Protagonista è Elisa Medei, ternana, che in questi giorni ha ricevuto il via libera per poter finalmente incontrare la sua famiglia biologica. “Non la giudicherò. Ho avuto due splendidi genitori, le nostre vite sono andate così. Sono emozionata, ormai non ci credevo quasi più”, ha commentato la 60enne.

