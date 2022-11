Al liceo studente cambia il voto forzando la password del registro elettronico del prof



Il fatto ha come scenario un liceo scientifico salentino. A causa dell’età dei ragazzi coinvolti, si parla infatti di minori, la scuola mantiene il massimo riserbo ma conferma che le indagini sono in corso per stabilire l’accaduto.

Continua a leggere



Il fatto ha come scenario un liceo scientifico salentino. A causa dell’età dei ragazzi coinvolti, si parla infatti di minori, la scuola mantiene il massimo riserbo ma conferma che le indagini sono in corso per stabilire l’accaduto.

Continua a leggere

Continua a leggere