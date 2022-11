Alessia Piperno racconta il carcere in Iran: “Visto cose che non dimenticherò, libera solo nel fisico”



Alessia Piperno ha raccontato per la prima volta pubblicamente la sua prigionia in Iran nel terribile carcere di Evin, a Teheran: “Adesso sono a casa, tra la mia famiglia e i miei amici, libera sì, ma fisicamente. È la mia mente a non esserlo”.

Continua a leggere



Alessia Piperno ha raccontato per la prima volta pubblicamente la sua prigionia in Iran nel terribile carcere di Evin, a Teheran: “Adesso sono a casa, tra la mia famiglia e i miei amici, libera sì, ma fisicamente. È la mia mente a non esserlo”.

Continua a leggere

Continua a leggere