Alice Neri, l’avvocato del marito a Fanpage.it: “È molto provato, a breve sarà ascoltato dal pm”



Luca Lugari, legale del marito di Alice Neri, trovata carbonizzata in auto a Fossa Concordia, a Fanpage.it: “Indagine per omicidio è un atto dovuto, aspettiamo la convocazione in Procura e l’esito degli approfondimenti scientifici affidati ai Ris”

Continua a leggere



Luca Lugari, legale del marito di Alice Neri, trovata carbonizzata in auto a Fossa Concordia, a Fanpage.it: “Indagine per omicidio è un atto dovuto, aspettiamo la convocazione in Procura e l’esito degli approfondimenti scientifici affidati ai Ris”

Continua a leggere

Continua a leggere