Anastasia, fuggita col figlio dalla guerra in Ucraina e uccisa dall’ex: l’uomo arrestato mentre fuggiva



Era arrivata in Italia da Kiev lo scorso marzo per sfuggire alla guerra in Ucraina, la 23enne Anastasia Alashri, uccisa a coltellate dall’ex marito che aveva deciso di lasciare. L’uomo, fermato alla stazione di Bologna mentre tentava la fuga, ha confessato l’omicidio.

