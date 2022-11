Angelo Di Giovanni muore dopo 13 anni: era in coma dalla notte del terremoto dell’Aquila



Angelo Di Giovanni è morto dopo essere stato in coma per 13 anni: la notte del terremoto che devastò L’Aquila, venne colto da un malore. Da allora, non si è più ripreso.

Continua a leggere



Angelo Di Giovanni è morto dopo essere stato in coma per 13 anni: la notte del terremoto che devastò L’Aquila, venne colto da un malore. Da allora, non si è più ripreso.

Continua a leggere

Continua a leggere