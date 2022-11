Arrestato Ilir Paja: noto per le sue evasioni dal carcere, “Ufo” tradito dal barbiere in Albania



Termina con l’arresto in Albania la latitanza di Ilir Paja, scomparso da diversi anni e ricercato dalla polizia italiana e tedesca per aver commesso omicidi in entrambi i Paesi.

