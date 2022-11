Auto confiscata a chi getta rifiuti in strada: pugno duro di un comune siciliano contro gli incivili



La decisione del Comune di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, di confiscare l’automobile a tutti coloro che gettano illegalmente i rifiuti e non pagano la multa. Il sindaco Dimartino: “Non ci sarà nessuna tolleranza per chi deturpa il nostro territorio”.

