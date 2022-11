Auto contro muro, mamma muore con figlio e fratelli: il compagno alla guida positivo ad alcol e droga



È risultato positivo ad alcol e droga Orjol Lame, il 32enne di origine albanese alla guida dell’auto che domenica sera si è schiantata contro un rustico disabitato sulla via Emilia, uccidendo la compagna 22enne, il loro bambini e i fratellini di lei. L’uomo è ancora ricoverato in gravi condizioni in Rianimazione, è indagato per omicidio stradale plurimo.

