Bimbo va al funerale del nonno e trova una bomba a mano tra la terra scavata per la sepoltura



Il pericoloso ritrovamento al cimitero di Levizzano, frazione del territorio comunale di Baiso, in provincia di Reggio Emilia, dove dovuti accorrere carabinieri per chiudere il cimitero e gli artificieri dell’esercito per mettere in sicurezza la zona.

