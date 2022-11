Bollettino Covid, in Italia 166.824 contagi e 496 morti per Coronavirus nella settimana 27 ottobre – 3 novembre: i dati



Sono 166.824 i casi Covid in Italia registrati nell’ultima settimana, da giovedì 27 ottobre a ieri, 3 novembre, con 496 decessi. Si evince dalla pubblicazione, come annunciato non più quotidiana ma settimanale, del bollettino. In 7 giorni altri 496 decessi.

