Bombe su centrale Zaporizhzhia, l’ISIN: “Danni in diversi punti, ma nessun rilascio di radioattività”



L’intervista di Fanpage.it a Maurizio Pernice, direttore dell’ISIN, l’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, che tranquillizza: “Bombe su centrale Zaporizhzhia? Danni a strutture e impianti, ma non hanno causato alcun rilascio di radioattività nell’ambiente e non è stata registrata alcuna anomalia. Ignote le possibili conseguenze di un incidente di grande portata”.

