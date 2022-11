Cagliari, 35enne palpeggia una bambina in un parco: linciato dagli adulti sul posto



Un uomo cagliaritano di 35 anni è stato denunciato per violenza sessuale per aver palpeggiato una bambina in un parchetto della città sarda. Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine è stato malmenato da alcuni adulti.

Continua a leggere



Un uomo cagliaritano di 35 anni è stato denunciato per violenza sessuale per aver palpeggiato una bambina in un parchetto della città sarda. Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine è stato malmenato da alcuni adulti.

Continua a leggere

Continua a leggere