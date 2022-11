Carabinieri arrestano 17enne per spaccio di droga: il padre del giovane li vede e li ringrazia



I carabinieri hanno arrestato un giovane di 17 anni a Cepagatti (Pescara) per spaccio di sostanze stupefacenti: i militari gli hanno sequestrato in tutto 40 grammi di hashish. Il padre del 17enne ha ringraziato di persona le forze dell’ordine per la professionalità dimostrata.

