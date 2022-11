Caso Yara Gambirasio, il legale di Bossetti: “Pronti a chiedere revisione processo già oggi”



Le parole di Claudio Salvagni, legale di Massimo Bossetti nel corso della trasmissione “Iceberg Lombardia”. L’avvocato annuncia di avere già oggi in mano tutti gli elementi per presentare una richiesta di revisione del processo per l’omicidio di Brembate.

Continua a leggere



Le parole di Claudio Salvagni, legale di Massimo Bossetti nel corso della trasmissione “Iceberg Lombardia”. L’avvocato annuncia di avere già oggi in mano tutti gli elementi per presentare una richiesta di revisione del processo per l’omicidio di Brembate.

Continua a leggere

Continua a leggere