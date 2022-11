Cesena, bimbo di 7 anni muore investito da un autobus: il piccolo era in bici col papà



Un bambino di 7 anni è stato travolto e ucciso da un autobus a Cesena: il piccolo era in bici con suo padre quando è caduto sulla carreggiata. L’autista del mezzo pubblico non ha potuto fare niente per evitarlo.

Continua a leggere



Un bambino di 7 anni è stato travolto e ucciso da un autobus a Cesena: il piccolo era in bici con suo padre quando è caduto sulla carreggiata. L’autista del mezzo pubblico non ha potuto fare niente per evitarlo.

Continua a leggere

Continua a leggere