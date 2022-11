Colonnello ucciso dal figlio nel sonno: “Credeva di essere spiato come il protagonista di un film”



Gli inquirenti sono convinti che Riccardo De Felice ha problemi mentali e la Procura chiederà una perizia psichiatrica. Secondo un’amica del 24enne che ha ucciso il padre a Vittorio Veneto, si sentiva perseguitato e spiato come in The Truman Show.

Continua a leggere



Gli inquirenti sono convinti che Riccardo De Felice ha problemi mentali e la Procura chiederà una perizia psichiatrica. Secondo un’amica del 24enne che ha ucciso il padre a Vittorio Veneto, si sentiva perseguitato e spiato come in The Truman Show.

Continua a leggere

Continua a leggere