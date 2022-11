Cop27, il bilancio di Mercalli: “Nessun impegno concreto per abbattere le emissioni inquinanti”



Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società Meteorologica Italiana: “Alla Cop27 bene l’istituzione di un fondo per i Paesi poveri danneggiati dal cambiamento climatico, ma non sono stati presi impegni seri e vincolanti per limitare le emissioni di gas serra. A questo ritmo entro il 2100 la temperatura del pianeta aumenterà di 2,8 gradi”.

