Detenuto si impicca in carcere a Torino con un lenzuolo: era accusato di stalking dalla ex compagna



Un detenuto di 56 anni, accusato di stalking dalla ex compagna, si è suicidato in carcere a Torino utilizzando un lenzuolo che ha attaccato alle sbarre. Si tratta del quarto episodio del genere nel capoluogo piemontese, il 70esimo in Italia.

