Dramma a Cascina, cade nel camino di casa ma nessuno se ne accorge: donna muore carbonizzata



Sfortunatamente in quel momento nessuno era in casa, quindi nessuno ha potuto lanciare l’allarme in tempo e l’anziana donna è morta carbonizzata.

Continua a leggere



Sfortunatamente in quel momento nessuno era in casa, quindi nessuno ha potuto lanciare l’allarme in tempo e l’anziana donna è morta carbonizzata.

Continua a leggere

Continua a leggere