Dramma all’ospedale, neonato muore poco dopo il parto. Primario: “Non sappiamo cosa è successo”



Il dramma a Cles, in provincia di Trento. Il piccolo era nato alle 21 di martedì scorso, in ospedale, dopo una gravidanza regolare. Disposta l’autopsia per risalire alle cause della tragedia.

