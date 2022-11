Dramma sfiorato a Maratea, grossa frana sulla strada statale 18: distrutto tratto della carreggiata



Una frana ha distrutto un tratto della strada statale 18 in provincia di Potenza, in prossimità della frazione di Castrocucco nel comune di Maratea. Non risultano veicoli danneggiati a seguito della caduta dei massi e dei detriti. I tempi di ristrutturazione non saranno brevi.

