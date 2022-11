Duplice omicidio Spinea, i vicini: “Urla strazianti dei parenti, avevamo la pelle d’oca”



Il delitto in provincia di Venezia, domenica sera un quarantenne albanese ha ucciso la ex moglie, il suo nuovo compagno poi si è suicidato. I vicini ricordano il drammatico momento in cui i parenti hanno saputo del duplice omicidio.

Continua a leggere



Il delitto in provincia di Venezia, domenica sera un quarantenne albanese ha ucciso la ex moglie, il suo nuovo compagno poi si è suicidato. I vicini ricordano il drammatico momento in cui i parenti hanno saputo del duplice omicidio.

Continua a leggere

Continua a leggere