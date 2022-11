È morto Gianni Bisiach, il giornalista e scrittore aveva 95 anni



Giornalista e scrittore, Gianni Bisiach era conosciuto al grande pubblico soprattutto per le inchieste e gli speciali di storia. In particolare noti sono i servizi per il Tv7 e per il Tg1 e la storica e seguitissima rubrica dal titolo “Un minuto di storia”.

