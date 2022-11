Esce di casa e si trova un cinghiale addormentato sullo zerbino davanti la porta d’entrata



È successo a Genova in via al Poligono, nel quartiere collinare di Quezzi: l’animale è stato poi sedato a portato via dalla polizia regionale. Sarà abbattuto.

