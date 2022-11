Femminicidi in Italia: oltre 100 donne uccise quest’anno, quasi la metà da partner o ex



I drammatici dati sui femminicidi in Italia raccolti dal report “Il pregiudizio e la violenza contro le donne”, pubblicato in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

