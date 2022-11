Foggia, uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco in un parco



Omicidio alla periferia di Foggia dove un uomo è stato ucciso in un giardino pubblico in via Saragat, a poca distanza da una chiesa.

Continua a leggere



Omicidio alla periferia di Foggia dove un uomo è stato ucciso in un giardino pubblico in via Saragat, a poca distanza da una chiesa.

Continua a leggere

Continua a leggere