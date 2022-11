Francesco, morto a 7 anni per un’otite non curata: omeopata condannato a 3 anni per omicidio



Massimiliano Mecozzi, medico omeopata di 60 anni, è stato condannato a 3 anni per omicidio colposo in relazione alla morte di Francesco Bonifazi, bimbo di 7 anni deceduto a causa delle complicazioni di un’otite non curata con antibiotici.

