Gli mandano bolletta da 3mila euro per sbaglio: 3 anni di processi e 2 giudici per avere ragione



Un cittadino di Perugia ha attraversato tre anni di processi e due giudici differenti per non essere costretto a pagare una bolletta da 3mila euro, emessa per errore. Il giudice di pace aveva respinto il suo iniziale ricorso.

