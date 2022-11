Il cambiamento climatico ci sta già uccidendo. In UE quest’estate morte di caldo 15mila persone



Secondo l’OMS la scorsa estate in Europa sono morte di caldo almeno 15mila persone: quasi 4mila in Spagna, oltre mille in Portogallo, più di 3.200 nel Regno Unito e circa 4.500 in Germania.

