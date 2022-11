Il giudice ha più di 65 anni e non può fare sentenza: annullato l’ergastolo per il delitto Urso



Uno dei giudici popolari, al momento del verdetto, aveva superato i 65 anni, età massima fissata dalla legge per far parte della giuria. Sarà dunque necessario un nuovo processo per i presunti killer dell’imprenditore Vincenzo Urso, assassinato ad Altavilla Milicia nel 2009.

