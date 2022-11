Il Premio Vergani 2022 va a Sacha Biazzo, Salvatore Garzillo e Luigi Scarano per Lobby nera



I giornalisti di Fanpage.it Sacha Biazzo, Salvatore Garzillo e Luigi Scarano, autori dell’inchiesta Lobby Nera, sono stati premiati come “Cronisti dell’anno 2021” per la sezione online del Premio Vergani 2022. Tra i lavori pubblicati da Fanpage.it giunti in finale anche i servizi di Giorgia Venturini, Davide Arcuri e Chiara Daffini.

