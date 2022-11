Il racconto di Alessia Piperno tornata dall’Iran: “È stata dura ma non mi hanno mai maltrattata”



È tornata a casa Alessia Piperno, la 30enne romana detenuta per 44 giorni nel carcere di Evin a Teheran: “È stata dura essere in 6 in una cella, ma non mi hanno mai maltrattata”. La felicità di nonno Franco: “Chissà quanto mi resta, volevo rivederla”.

