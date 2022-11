Incendio in un appartamento a Cosenza: ragazzo si salva lanciandosi dalla finestra all’ultimo piano



L’incendio è divampato, per cause ancora da accertare, all’ultimo piano di un palazzo abbandonato del centro storico di Cosenza in Calabria.

