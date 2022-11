Incidente a Potenza, scontro tra auto e bus di linea: morto 35enne e ferita una donna



Incidente oggi a Potenza tra un’auto e bus extraurbano della Sita: un uomo di 35 anni, alla guida della vettura, è morta in seguito allo scontro frontale, mentre una donna è rimasta ferita in maniera lieve. Indagini in corso.

