Incidente elicottero, De Girolamo ricorda il padre medico: “Ha salvato persone per tutta la vita”



Le parole di Carlo De Girolamo, ex deputato di 37 anni, in ricordo del padre Maurizio. L’uomo è tra le vittime dell’incidente in elicottero avvenuto in Puglia. È morto a 64 anni insieme ai due piloti e a una famiglia di quattro turisti sloveni.

