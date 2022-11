La ragazza scomparsa sulla nave potrebbe essersi suicidata dopo una delusione d’amore



Avrebbe affidato a un messaggio la decisione di farla finita la ragazza di 20 anni, Gaia, scomparsa durante il viaggio su una nave Gnv da Genova a Palermo. Quel messaggio in cui chiedeva perdono per il gesto che stava per compiere non è mai partito dal suo cellulare.

Continua a leggere



Avrebbe affidato a un messaggio la decisione di farla finita la ragazza di 20 anni, Gaia, scomparsa durante il viaggio su una nave Gnv da Genova a Palermo. Quel messaggio in cui chiedeva perdono per il gesto che stava per compiere non è mai partito dal suo cellulare.

Continua a leggere

Continua a leggere