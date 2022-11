La storia di Don Franco Barbero, il prete con una moglie che sposa coppie omosessuali



A Pinerolo (TO), nella sala d’ascolto della Comunità Cristiana di Base, Don Franco Barbero riceve quelli che sono stati messi al bando dalla Chiesa Cattolica: separati, divorziati, omosessuali, transessuali, donne che hanno abortito. Per loro organizza messe, celebra l’eucarestia, confessa, sposa, battezza.

Don Barbero ha quasi 84 anni: “Per il me il tempo è breve, ma impiego ogni giorno per camminare su questa strada”.

Continua a leggere



A Pinerolo (TO), nella sala d’ascolto della Comunità Cristiana di Base, Don Franco Barbero riceve quelli che sono stati messi al bando dalla Chiesa Cattolica: separati, divorziati, omosessuali, transessuali, donne che hanno abortito. Per loro organizza messe, celebra l’eucarestia, confessa, sposa, battezza.

Don Barbero ha quasi 84 anni: “Per il me il tempo è breve, ma impiego ogni giorno per camminare su questa strada”.

Continua a leggere

Continua a leggere