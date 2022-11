Lascia l’auto nel parcheggio automatizzato ma dimentica i figli dentro, paura per i piccoli nel silos



L’auto è stata presa in carico dagli ingranaggi che provvedono a fare scendere la vettura all’interno del pozzo sottostante dove ci sono le nicchie per il parcheggio. Proprio in quel momento però, la mamma si è resa conto che all’interno vi erano ancora i piccoli.

