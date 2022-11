L’avvocato dell’uomo che ha ingannato Daniele: “Comparsi manifesti con minacce prima della sua morte”



L’avvocato di Roberto Zaccaria, il 64enne trovato morto a Forlimpopoli, a Fanpage.it: “Dopo la diffusione della notizia del suicidio di Daniele sono comparsi in città manifesti con minacce di morte. Ha presentato denuncia e oggi avremmo dovuto vederci per concordare il da farsi. Poi, evidentemente, non si è sentito neanche più di vivere”.

