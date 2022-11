Listeria, controlli a tappeto in tutta Italia: sequestrate 14 tonnellate di cibo a rischio



Il comando Carabinieri per la Tutela della Salute, di concerto con il ministero della Salute, a seguito di recenti episodi di intossicazione da Listeria, ha realizzato una campagna di controlli per verificare la corretta gestione in materia di sicurezza ed igiene delle imprese produttive di alimenti di origine animale.

