Maltempo sull’Italia, piogge e temporali per tutta la settimana: le previsioni meteo



Un’ondata di maltempo è in arrivo in questa settimana a causa di una doppia perturbazione di origine atlantica, che porterà piogge e temporali in diverse regioni del Paese. Le previsioni meteo.

Continua a leggere



Un’ondata di maltempo è in arrivo in questa settimana a causa di una doppia perturbazione di origine atlantica, che porterà piogge e temporali in diverse regioni del Paese. Le previsioni meteo.

Continua a leggere

Continua a leggere