Maltrattamenti e abusi sessuali su anziani in casa di riposo, arrestata coppia che gestiva la residenza



Secondo i carabinieri, gli anziani erano stati ridotti in una situazione di costante terrore e mortificazione con aggressioni fisiche o approcci verbali spinti e gravemente allusivi che in alcuni casi si sono trasformati in abusi sessuali con palpeggiamento delle parti intime.

Continua a leggere



Secondo i carabinieri, gli anziani erano stati ridotti in una situazione di costante terrore e mortificazione con aggressioni fisiche o approcci verbali spinti e gravemente allusivi che in alcuni casi si sono trasformati in abusi sessuali con palpeggiamento delle parti intime.

Continua a leggere

Continua a leggere