Miriam Ciobanu, libero il 23enne che l’ha investita e uccisa: può lavorare ma non uscire la sera



Alessandro Giovanardi è libero. Il gip non ha confermato il carcere per il 23enne ala guida dell’auto che ha investito e ucciso la 22enne Miriam Ciobanu: per lui obbligo di dimora e divieto di uscire la sera.

