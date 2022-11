Miriam, travolta e uccisa da un ubriaco. Il fratello del fidanzato: “Non è voluta salire in auto”



Miriam Ciobanu stava tornando a casa da sola a piedi dopo aver litigato col fidanzato. È morta a 22 anni in un incidente a Pieve del Grappa. Il fratello del ragazzo: “Le ho detto di salire in macchina. L’ho seguita per un tratto, poi l’ho persa…”

