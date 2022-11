Morto di meningite, il papà: “Dimesso da ospedale 5 giorni prima, doneremo il cuore di Christian”



Il dolore del papà di Christian Lozovyy, il bimbo di Belluno morto di meningite fulminante a soli 15 mesi: “Non so se i medici del pronto soccorso avrebbero potuto fare di più. Non abbiamo ancora deciso se fare denuncia”. Ma verranno donati i suoi organi: “Regalo di Natale per una famiglia sfortunata come la nostra”.

