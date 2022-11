A San Vitaliano, in provincia di Napoli, è stata centrata la vincita più alta dell’ultimo concorso, un colpo da 50.596 euro realizzato con una giocata da 5 euro. A Battipaglia (SA) sono stati vinti altri 17.787,50 euro. Il Lotto premia la Campania, e non solo. Ma chi non risica non rosica. Chissà cosa potrà riservare la prossima estrazione o magari è già nota l’ultima estrazione di oggi!?

Una Napoli milionaria anche con il Gratta e Vinci. A tal proposito, riportiamo la bizzarra storia di una vincita di 500mila euro con protagonista un tabaccaio e una donna di 69 anni. La donna aveva acquistato il Gratta e Vinci da 5 euro ed era nella tabaccheria di Gaetano Scutellaro per riscuotere la vincita; il tabaccaio, invece, ha pensato bene di rubarle il tagliando e scappare in scooter.

La storia è iniziata venerdì pomeriggio quando una donna ha chiamato i carabinieri raccontando di essere stata derubata di un tagliando vincente del Gratta e Vinci da mezzo milione di euro. La donna, secondo il racconto fatto ai carabinieri, ha acquistato due tagliandi, uno dei quali non vincente. A quel punto ha dato l’altro al figlio di Scutellaro per un controllo ulteriore sulla vincita. Sempre secondo la testimonianza della donna, dopo averlo fatto passare sotto lo scanner il figlio lo ha consegnato al padre che, dopo aver fatto a sua volta una verifica, senza dire una parola, sarebbe uscito dalla tabaccheria per fuggire velocemente in sella al suo scooter. Dopo la denuncia, il tagliando vincente è stato immediatamente bloccato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: la vincita non poteva e non può ancora essere riscossa.

Il giorno dopo Gaetano Scutellaro si è presentato all’aeroporto di Fiumicino, a Roma, e ha acquistato un biglietto di sola andata per Fuerteventura, nelle Canarie. Nelle ore precedenti si era collegato tre volte al sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per verificare i numeri del biglietto vincente e probabilmente per capire se la vincita potesse essere riscossa online. La polizia di frontiera l’ha fermato mentre stava passando i controlli per l’imbarco. I carabinieri intanto avevano ricostruito i suoi spostamenti e scoperto, cosa che ha ammesso lui stesso, che prima di raggiungere Fiumicino era passato da Latina, si era fermato in una banca e lì aveva aperto un conto, stipulato un’assicurazione e depositato il biglietto vincente in una cassetta di sicurezza, dove è stato in effetti trovato.

Subito Scutellaro ha raccontato una storia molto diversa da quella della donna che aveva sporto denuncia. La sua versione iniziale è che non lavora più nella tabaccheria da quando si è separato dalla moglie, e che per questo non ci entra volentieri perché i rapporti non sono buoni. Per questo – ha sostenuto – venerdì aveva chiesto a un suo conoscente di acquistare il tagliando.

«Dopo aver grattato mi ero accorto di una vincita, ma credevo ammontasse solo a 500 euro. Ho chiesto un piacere alla signora, se potesse ritirarla al posto mio.» ha raccontato «Poi la signora tardava a uscire e io mi sono avvicinato all’entrata con lo scooter, le ho chiesto cosa fosse successo e lei mi ha detto che bisognava andare in banca per ritirare la vincita. Mi sono fatto consegnare il tagliando e sono andato via.»

Quanto al fatto che stesse partendo per Fuerteventura, Scutellaro ha detto che dopo aver vinto aveva paura che qualcuno lo volesse rapire per prendergli i soldi, e che non sapeva nemmeno di essere stato denunciato dalla signora.

A quel punto la polizia di frontiera ha rilasciato l’uomo, indagato per furto. In libertà però ha passato poche ore. Mentre tornava in auto verso Napoli è stato fermato all’altezza di Teano dai carabinieri, che gli hanno notificato il provvedimento di arresto per furto pluriaggravato e tentata estorsione. Intanto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha sospeso la licenza della tabaccheria di via Materdei 36. E rimane sospeso anche il Gratta e Vinci da 500mila euro.