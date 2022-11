Neonata trovata morta nel letto dai genitori a Taranto, aperta inchiesta: oggi l’autopsia



È stata aperta un’inchiesta a Taranto per chiarire le cause della morte di una neonata di 40 giorni, trovata senza vita nel letto dei genitori: indagati la mamma e il papà come atto dovuto, oggi l’autopsia.

Continua a leggere



È stata aperta un’inchiesta a Taranto per chiarire le cause della morte di una neonata di 40 giorni, trovata senza vita nel letto dei genitori: indagati la mamma e il papà come atto dovuto, oggi l’autopsia.

Continua a leggere

Continua a leggere